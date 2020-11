Braut stinkwütend wegen "falschem" Kleid, Antwort von Modegeschäft geht viral

Aubrey reagierte auf ihren Faux-Pas jedoch mit Humor. "Manchmal ist es egal wie gebildet wir sind, wir scheitern an den einfachsten Dingen, wie Kleidung richtig anzuziehen", heißt es anschließend in ihrem Facebook-Beitrag.

Und auch das Netz erheitert sich über das Posting der Braut. "Es tut mir so leid, ich lache so sehr. Du wirst das Kleid rocken, egal wie du es trägst" und "Danke. Ich hatte dieses Lachen dringend nötig. Du hast auch in dem umgedrehten Kleid wunderschön ausgesehen" - dies sind nur zwei der Auszüge, der jedoch weitgehend positiven Resonanz auf Aubreys Erlebnis.