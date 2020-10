Eine ungewöhnliche Hundeschule geht viral

Sie sehen nicht nur süß aus, sondern sind auch wahnsinnig schlau. Eins ist klar, wer Absolvent der "Puppy Academy" in Kalifornien ist, beherrscht alles, was ein Hund können muss. Getreu dem Motto "Puppyhood Made Easy" haben Ricci und Marco - die Besitzer der Akademie - ein Erfolgskonzept entwickelt, das um die Welt geht.

Es handelt sich um keine reguläre Hundeschule. Die Hundebesitzer bringen ihre Welpen um 7:00 in die Akademie und holen sie gegen 19:00 wieder ab - wie in einer regulären Schule. Das Programm dauert ein Semester lang und die Hundeschüler besuchen die Akademie 3-6 Mal pro Woche. In der Zeit können die Hunde spielen, toben und lernen nebenbei auch noch die wichtigsten Grundkommandos, wie Sitz, Bleib oder Platz. So soll das Stresslevel frischgebackener Hundeeltern gesenkt und die Hundebabys sozialisiert werden. Am Ende jeden Schultages bekommen die Hundeeltern einen Bericht, wie sich ihr Haustier an diesem Tag gemacht hat und woran zuhause noch gearbeitet werden muss.

Die Absolventen werden auf Instagram präsentiert und erhalten viel Zuspruch auf der Online-Plattform.