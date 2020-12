Passagiere aus Großbritannien werden am Flughafen Wien getestet

Gestrandete Passagiere aus Großbritannien sind auf deutschen Flughäfen an diesem Montag keine Seltenheit. Zahlreiche britische Staatsbürger müssen auf ihre Einreise nach Deutschland oder auf einen Rückflug warten.

In Österreich fehlt von gestrandeten Briten jede Spur. Denn am Flughafen Wien, werden die britischen Einreisenden fast genauso behandelt, wie alle anderen Einreisenden. Bis auf einen Unterschied: sie müssen sich verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen. "Alle aus UK ankommenden Passagiere werden bei der Einreise am Flughafen zum Covid-19-Test direkt am Airport aufgefordert", erklärt Peter Kleemann, Sprecher des Flughafen Wien.