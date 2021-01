"Eintrittstests" statt Freitests? Was jetzt kommen soll

Was ist der Unterschied zum Freitest?

Im Ö1-Morgenjournal hat Kärntens Landeshauptmann über die sogenannten "Eintrittstestungen" gesprochen. Der Unterscheid zu den abgesagten Freitests sei ein "semantischer". Die Details werden dann in den Vorordnungen und Gesetzen zu finden sein – "wo auch genau festgelegt werden muss, für welchen Zweck was heranzuziehen ist," sagt Kaiser.

Der Unterschied zur Idee des Freitestens sieht Kaiser auch in der Dauer der Gültigkeit der Tests. Stellt sich die Frage: Wie alt darf er denn sein? "Solche Fristen darf kein Politiker festlegen," sagt Kaiser im Radio. Hier seien Experten gefragt.

In Bezug auf die Bekämpfung der Pandemie in den kommenden Monaten zählt Kaiser vier wichtige Faktoren auf: Wichtige Faktoren:

Der Blick auf die Fallzahlen und 7-Tage-Inzidenzen

Schwerpunkt Impfungen - Niemand dürfe das Gefühl haben, nicht berücksichtigt zu werden, so Kaiser.

Es brauche "eine ständige Teststraße"

Schwerpunkt Eigenverantwortung - Kaiser verspricht sich hier auch etwas von möglichen "Wohnzimmertests" für die eigenen vier Wände.

Zum Streitthema Impfstrategie sagt der Landeshauptmann: Es komme jetzt darauf an, dass das was an Impfstoffen vorhanden ist, jenen zukommen zu lassen, die ihn brauchen. Bis Mitte des Jahres sollte es allen ermöglicht werden sich impfen zu lassen, die das wollen.