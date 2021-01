Impfungen: Neun Bundesländer, neun Geschwindigkeiten

Kärnten

In Kärnten werden am Samstag dieser Woche 3.900 Impfungen in den Bezirksstellen der ÖGK verimpft. Über 80-Jährige konnten sich über die Gemeinden für die Impfung anmelden und haben von der ÖGK Termine erhalten. Die 3.900 Impfdosen hat Kärnten vom Bund zusätzlich zu jenen 8.300 Dosen erhalten, die bis Ende Jänner für Pflegeheime und Pflegepersonal gedacht sind. Was in Pflegeheimen nicht gebraucht wird, wird später ebenfalls über die ÖGK-Stellen verimpft. In die Dörfer will man erst mit einem leichter transportierbaren Impfstoff hineingehen.

Salzburg

In Salzburg sollen sowohl Impfstraßen als auch mobile Impfteams zum Einsatz kommen. Dazu ist eine Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten und Apotheken geplant. In größeren Betrieben soll der Arbeitsmedizinische Dienst impfen. Ob es ein Anmeldesystem geben soll, ist noch nicht fixiert.