Wiener sollen sich ab 18. Jänner für Corona-Impfung anmelden können

Das Gesundheitsressort der Stadt Wien hat am Sonntag in einer Aussendung angekündigt, dass am 18. Jänner eine Vormerkplattform freigeschalten werden soll. Diese soll dann unter impfservice.wien abrufbar sein.

Ab Ende Jänner soll mit der Impfung von Wienern begonnen werden, die nicht den institutionaliserten Bereichen wie etwa Spitälern oder Pflegeheimen zurechenbar sind. Die Impfungen sollen in 12 Impfzentren und in einer Impfstraße durchgeführt werden.

Beim anstehenden Rollout der Impfungen soll die Stadt wöchentlich etwa 20.000 Dosen erhalten, "die in der Phase 1 bei Personen ab 80 Jahren, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, beim Gesundheitspersonal im hochexponierten Bereich, bei Rettungsdiensten und Haus- und Zahnärztinnen sowie in COVID-Laboren verimpft werden", wie es in der Aussendung heißt.

Kein Dashboard geplant

Phase 2 soll die erweiterte Risikogruppe inklusive der über 70-Jährigen erfassen, in Phase 3 dann die allgemeine Risikogruppe inklusive der über 60-Jährigen und Betriebe geimpft werden. Im Anschluss sollen alle anderen über 16-jährigen Wiener drankommen. Die letzte Gruppe besteht aus rund 1,2 Millionen Menschen.

Die Zahl der schon erfolgten Impfungen soll von Wien in Echtzeit an den Bund geliefert werden, heißt es in der Aussendung. Ein Dashboard, auf dem die Zahlen verfolgt werden können, sei allerdings nicht in Planung.