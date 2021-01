Impfung für Über-65-Jährige in Reichweite

Wer ist nach den Heimen an der Reihe?

Als Nächstes gilt es laut Anschober, Menschen zu schützen, die mit Infizierten arbeiten. Österreichweit zählen rund 36.500 Personen zur Gruppe „exponiertes Gesundheitspersonal“. Ein Problem könnte hier (und schon vorher in den Heimen) die Impfbereitschaft darstellen: Laut Umfragen ist nur etwa die Hälfte der Pflege-Mitarbeiter bereit, sich impfen zu lassen.

Wann werden Ältere geimpft, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben?

Ursprünglich war von März die Rede – das wurde nun aber deutlich vorverlegt: Sie sollen bereits im Jänner drankommen. Laut Kanzleramt sollen in den Gemeinden Impfstraßen errichtet werden, wo nach Alter abgestuft geimpft wird – beginnend bei den Über-80-Jährigen bis zu den 65-Jährigen in den weiteren Monaten. Wie diese Impfstraßen organisiert sind – also etwa, welche Rolle die niedergelassenen Hausärzte spielen –, ist noch offen. Eine erste Impfstraße soll es am Wochenende des 16. und 17. Jänner in Tirol geben. Die Zielgruppe ist groß: In Österreich gibt es rund 1,7 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt sind.