Israel: Schnell beim Impfen und Anstecken

Kein Staat impft seine Bevölkerung so schnell wie Israel. Doch mit 9.000 Neuansteckungen pro Tag verbreitet sich hier das Coronavirus gleichzeitig schneller als anderswo. Schutzmaßnahmen wurden schlecht umgesetzt: Etwa die Vermeidung von Gruppenbildung oder Wahrung von Distanz.

Ab Freitag soll der jetzige, dritte Lockdown „verschärft“ werden. Er begann im Dezember und sein bisheriger Misserfolg zeigt sich schon beim Blick aus dem Fenster: Staus auf Israels Straßen, Märkte und Einkaufszentren waren weitgehend geöffnet. Vor allem Wohnviertel mit strengfrommen Bewohnern und arabische Ortschaften sind vom Virus betroffen. Darum war die Beratungskommission der Experten gegen einen allgemeinen Lockdown und empfahl lokal gezielte Absperrungen. Doch Netanjahu zog den allgemeinen Lockdown vor. Seine Verbündeten sollten sich nicht benachteiligt fühlen. Stattdessen konzentriert der Premier sich auf eine schnelle und umfassende Impfkampagne. Er zahlte früher und mehr als andere für Impfstoffe, gleich von mehreren Anbietern.

Dazu bewiesen die in Israel noch aus der sozialistischen Gründerzeit stammenden Polikliniken erneut ihre Improvisationsfähigkeit. Ihre Patienten werden bis heute als „Chaver“ angesprochen: „Genosse“ – auf Hebräisch auch „Freund“. In wenigen Tagen stampften sie in Jugendzentren und Lazarettzelten durchdigitalisierte Impfzentren aus dem Boden. Netanjahu gab ihnen jeden Freiraum. So will er seinen Wahlkampf gewinnen. Jetzt aber geht ihnen der Impfstoff aus. Wann Nachschub kommt, ist unklar. Inoffiziell heißt es, am Sonntag werden neue Lieferungen erwartet. Diesmal von der Firma Moderna.