Die fünf Corona-Baustellen beim Impfen

Die Heime sind technisch nur ungenügend auf die Impfstrategie vorbereitet

„Die Impfung kommt zu den Menschen, nicht die Menschen zur Impfung.“ So lautet die politische Vorgabe, nach der das Gesundheitsministerium in der Phase 1 der Impfung vorgehen will. Große Menschenansammlungen sollen vermieden werden. Insbesondere die Hochrisiko-Gruppe, die zuerst geimpft werden soll – also ältere Bewohner in Pensionisten- und Altenwohnheimen –, soll schnell und komfortabel zur Impfung kommen, ohne weite Wege zurücklegen zu müssen. Das Problem dabei: Hunderte Einrichtungen, sprich Heime, sind bis heute nicht an das elektronische Gesundheitssystem ELGA angeschlossen und müssen nun extra mit Geräten ausgestattet werden, um die Covid-Impfung digital zu erfassen. Entsprechendes Gerät wurde in Südkorea geordert. Da es sich bei der Covid-Impfung um sensible Gesundheitsdaten handelt, reicht es nicht, einfach einen Laptop mit SIM-Karte in ein Heim zu stellen.

Der elektronische Impfpass existiert noch nicht

Die Impfungen sollen zentral erfasst werden, doch der elektronische Impfpass (der bereits mit der Einführung der eCard 2008 angekündigt wurde), befindet sich erst in der Test-Phase, und zwar in Wien und in der Steiermark. Das Ministerium hat das Projekt wegen der Pandemie priorisiert. Die Ärztekammer rechnet damit, dass die Software bis Ende März österreichweit ausgerollt ist. Zu dem Zeitpunkt sollen auch die Covid-19-Impfstoffe im niedergelassenen Bereich verfügbar sein – und den sollen nur jene Ärzte bekommen, die sich vorher die Software besorgt haben. Wahlärzte, Schul- und Betriebsärzte, die nicht an ELGA angeschlossen sind und kein eCard-Steckgerät haben, sollen via Tablet (wie in den Altenheimen) einen Zugang zum e-Impfpass erhalten. Die bereits durchgeführten Covid-19-Impfungen sollen nachgetragen werden.

Die Dokumentation ist übrigens Pflicht: Von ELGA können sich Patienten abmelden, vom e-Impfpass nicht.