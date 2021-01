Impfstart: Wie Beamte Zoff in der Regierung auslösten

Das erste Statement von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nach dem Ende der Debatten rund um den Impfstart lässt tief blicken. „Ich danke dem Bundeskanzler, dass er angeordnet hat, den Impfstart vorzuverlegen“, sagte die Heeresministerin.

Neben ihr steht bei der Pressekonferenz in der Gesundheitsagentur AGES am Donnerstag niemand Geringerer als Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Es zeigt, wie heftig die innerkoalitionären Konflikte am Dienstagabend im Kanzleramt gewesen sein müssen.

Der Kanzler soll also die Impfstrategie in die Hand genommen haben? Wie fühlt man sich da als zuständiger Gesundheitsminister, der wegen seiner Strategie seit Tagen in der Kritik ist? Diese Frage musste sich Anschober in vielen Variationen gefallen lassen.