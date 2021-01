Wie Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner die Teststrategie entwarfen

Die Infektiologin Rendi-Wagner wiederum fand die Kurz-Idee vom Freitesten für verfehlt, setzte sich hin und arbeitete eigenhändig eine Teststrategie für die Überbrückungszeit aus, bis genügend Personen geimpft sind.

All das hatte ein überaus betriebsame erste Jännerwoche zur Folge. Am Dienstag hatte Kurz mit seinem grünen Koalitionspartner vereinbart, dass beim Impfen Tempo gemacht wird. Der Start wurde vorverlegt, die Transportlogistik erheblich beschleunigt.

Mit den Landeshauptleuten vereinbarte Kurz, dass sie die Organisation des Impfens übernehmen werden. Die Landeshauptleute werden hauptverantwortlich die Impfungen in ihren Ländern an die Menschen bringen. Der Bund beschränkt sich auf die Beschaffung der Impfdosen und die Anlieferung an die von den Ländern angegebenen Zielorte.