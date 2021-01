1.391 neue Corona-Infektionen in Österreich

Die Anzahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus ist über die Feiertage deutlich gesunken: Seit dem Neujahrstag gibt es in Österreich 1.391 neue Infektionen, wie das Innenministerium am Samstag meldete. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen gegenüber dem Vergleichszeitraum massiv nach unten gegangen: Am Freitag wurden 2.096 Fälle neu gemeldet, am Donnerstag 2.913.

Bisher gab es in Österreich 364.302 positive Testergebnisse. 14 Todesfälle wurden neu gemeldet: Mit heutigem Stand (2. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 6.275 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 336.922 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.224 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 372 der Erkrankten auf Intensivstationen.

In Deutschland sind am Freitag 12.690 bestätigte Fälle hinzugekommen, wie das Robert-Koch-Institut am Samstag mitteilte. In den USA nähert sich die Gesamtzahl der Infektionsfälle der 20-Millionen-Marke.