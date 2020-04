1,4 Millionen Corona-Infizierungen: Diese Länder sind am stärksten betroffen

Italien: Erste Hoffnungsschimmer

Zumindest in ein paar Ländern gibt es langsam Hoffnung. Der Anstieg der Corona-Todesfälle in den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern Europas schwächt sich spürbar ab. In Italien beginnt die Epidemiekurve zu sinken.

Italien meldete am Sonntag die niedrigste Zunahme seit mehr als zwei Wochen. Am Dienstag wuchs die Zahl der Infizierten um 880 Personen auf 94.067 - der niedrigste Anstieg neuer Fälle seit Beginn der Pandemie am 20. Februar.

Am vierten Tag in Folge war die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen rückgängig, was eine wichtige Entlastung für die Krankenhäuser bedeute, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli. Die Zahl der Genesenen kletterte auf 24.392.

Österreich: Mehr Genesene als Neuinfektionen

Auch in Österreich gibt es Grund zur Freude: Es gibt deutlich mehr Genesene als Neuinfektionen. Den fünften Tag in Folge sind die aktiven Erkrankungen in Österreich zurückgegangen.