Leben mit der Pandemie: In unserem Tagebuch berichten Leser von ihren Erfahrungen mit Corona

Am 17.10. kehrten mein Freund, Walter Kulovits, von einem Urlaub in Fügen, Zillertal, zurück. Am 19.10.,zeigte mein Freund erstmals Corona Symptome. Am 20. versuchte er stundenlang 1450 zu erreichen. Als es ihm gelang durchzukommen, bat er, eine Testperson zu schicken, aber niemand kam. Am nächsten Tag versuchte er es neuerdings und am Nachmittag kam jemand und testete ihn. Nach 2 bis 3 Tagen, sollte er tel. Bescheid erhalten. Nach 3 Tagen versuchte er über 1450 das Testergebnis zu erhalten, wurde jedoch auf eine 800....Nr. verwiesen, wo natürlich nie abgehoben wurde.

Am Sonntag ging es ihm dann so schlecht, dass ihn die Rettung ins Wilhelminenspital brachte, wo er bis jetzt auf der Intensivstation mit schweren Corona Symptome liegt. Heute erhielt er einen Tel., dass er sich in Quarantäne begeben soll, da der Test positiv sei.

Auf seinen Hinweis, dass er bereits über 1 Woche auf der Intensivstation liegt, nur betretenes Schweigen.

Ich wünsche allen anderen mehr Glück mit unserer Gesundheitsbehörde.

Übrigens habe ich mich am Mittwoch testen lassen und bekam binnen 2 Tagen, dass ich negativ bin.

Allerdings habe ich mich in Mistelbach testen lassen, da ich ich Gott sei Dank in Niederösterreich wohne.

Es hat uns übrigens noch niemand gefragt, mit wem wir Kontakt hatten.