Wie soll ich auf Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz reagieren?

Trotz längst erwiesener Wirksamkeit, Horror-Berichten von Intensivstationen und konstant hohen Todesfällen gibt es sie vereinzelt immer noch, die Menschen, die sich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften maskenfrei bewegen. Noch häufiger ist der Anblick der „Alibiträger“, die meinen, ein Mund-Nasen-Schutz würde sich auf das Bedecken des Mundes beschränken. (Eine ressortinterne, nicht repräsentative Blitzumfrage ergab, dass es sich dabei größtenteils um Männer handelt.)

Breite Zustimmung

Grundsätzlich könne man sich darauf verlassen, dass die allermeisten Menschen das Tragen einer Maske für sinnvoll erachten, sagt Rosemarie Sedlacek, klinische Psychologin in Krems (www.lebensthemen.at). Sämtliche Studien aus dem In- und Ausland bestätigen die breite Zustimmung der Schutzmaßnahme: Laut dem Austrian Corona Panel Project an der Uni Wien befürworteten vier von fünf Österreich im September eine Maskenpflicht an heiklen Orten, während des Lockdowns belief sich diese Zahl sogar auf 85 Prozent.