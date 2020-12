Rendi-Wagner präsentiert Plan, um weitere Lockdowns zu vermeiden

Ziel sei nun, eine hohe Impfbeteiligung zu erreichen. Diese baue auf Vertrauen in Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung auf, erklärte Rendi-Wagner. Eine Impfpflicht lehne sie aber ab. Die Impfung müsse niederschwellig zugänglich sein, dabei müssten "alle an einem Strang ziehen". Außerdem sei es wichtig, die Bevölkerung darüber zu informieren, wer wann an der Reihe ist und warum. Spekulationen darüber würden nur verunsichern.