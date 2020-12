Live: Anschober über die Folgen der Pandemie und die Pläne für 2021

"Es war ein sehr schwieriges Jahr für uns alle", sagt Rudolf Anschober. "Ein Jahr der Sorgen, der Ängste, aber auch der Solidarität." Vor einem Jahr gab es die ersten Berichte über das Corona-Virus, so der Gesundheitsminister. Über 80 Millionen bestätigte Fälle und 1,75 Millionen Todesfälle sind statistisch weltweit erhoben worden.

6.000 Tote durch Corona-Virus in Österreich

"Auch wir haben eine große Anzahl von Todesfällen. Über 6.000 Menschen verstarben an und mit Covid", so Anschober. "Unser Mitempfinden gilt ihnen und ihren Angehörigen" und "nicht herausfordernder hätte dieses Jahr für uns alle sein können". Tägliche lerne man neu hinzu. "Österreich und ganz Österreich war auf diese Pandemie nicht vorbereitet." Man könne nicht die "ganze Geschichte" erzählen - erst später werde durch die zeitliche Distanz offenbar, was geglückt ist und was nicht.

"Es gibt kaum mehr eine Lebenssituation, in der wir die Maske nicht mehr tragen." In vielen Bereichen habe man gesundheitliche wie wirtschaftliche Sorgen.