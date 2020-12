Rendi-Wagner: "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser"

Am Sonntag starten in Österreich die ersten Corona-Impfungen. Nach den vergangenen Monaten, die „für alle sehr herausfordernd waren“ sieht SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner in den Impfungen „die große Chance, uns das normale Leben zurückzuholen“. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser werde das gelingen, sagt die SPÖ-Chefin in einem Video auf ihrer Facebook-Seite.

Ziel: Möglichst hohe Impfrate

Sie sieht die Regierung gefordert, die Bevölkerung jetzt zu informieren und alle an den Impfaktionen Beteiligten wie Bundesländer und Hilfsorganisationen rechtzeitig einzubinden.