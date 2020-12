Skilehrer in Feierlaune: Polizei löste Corona-Party auf

Keine Maske, kein Abstand

Zwölf Personen hielten sich in der Wohnung auf, allesamt Skilehrer, die am Mittwoch angereist sind und laut Polizei den Start in die - verspätete - Wintersaison gemeinsam begießen wollten. Bloß: An die Corona-Regeln hat offensichtlich niemand gedacht - und so hagelte es Anzeigen: Es waren zu viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten vor Ort, keiner trug Maske oder hielt Mindestabstand.

Aufgelöst und angezeigt

Die Polizei löste die Party auf und leitete die Anzeigen weiter an die zuständige Bezirkshauptmannschaft. Es drohen Geldbußen von bis zu 1.450 Euro pro Person.