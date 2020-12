Familie feierte große Corona-Party in Pizzeria: 141 Anzeigen

Am Dienstagnachmittag beobachteten Polizisten, wie mehrere Personen in der Kaiser Ebersdorfer Straße in eine Pizzeria gingen. Weil die Beamten bereits vermuteten, dass dort eine Veranstaltung abgehalten wird, zogen sie die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien hinzu. Gegen 15 Uhr kontrollierten sie gemeinsam das Lokal.

Die Behörden stellten fest, dass dort eine serbische Großfamilie eine Feier abhielt: Insgesamt feierten 35 Erwachsene und acht Kinder in dem Restaurant. Niemand trug einen Mund- Nasenschutz, niemand hielt Abstand zu den anderen Gästen. Zudem war die Küche der Pizzeria in Betrieb und Kellner im Dienst.

Insgesamt kam es laut Polizei zu 141 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz. Die Gruppe Sofortmaßnahmen stellte zudem mehrere Anzeigen nach dem Tabakgesetz, dem Gebrauchsabgabengesetz sowie der Straßenverkehrsordnung aus und löste die Veranstaltung auf.

