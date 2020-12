Schicksalsschläge 2020: „Das war das schlechteste Jahr überhaupt“

Nach endlosen Tagen des Bangens ging es endlich wieder bergauf. Doch noch immer leidet er unter Husten. „Und ich werde wahnsinnig schnell müde. Wenn ich zwei Stockwerke gehe, könnte ich schlafen gehen. Ich bekomme keine Luft mehr.“

Seine Warnung: „Corona ist nicht mit einer Grippe zu vergleichen“, sagt er. „Das will ich nie wieder haben. Da kannst einen Patschen reißen und kriegst es nicht einmal mit.“

Wenn er von Coronademos und -leugnern hört, dann packt ihn die Wut. „Die gehören zum Mond geschossen. Die sollen erst einmal spüren, was da los ist.“

Ceipek hat nach der Erkrankung eines für sich beschlossen: Er geht jetzt tatsächlich in Pension, gibt die Leitung seines Heimes in Bulgarien in andere Hände. „Ich will meine Pension noch ein bissl genießen und ein Buch schreiben. Stoff habe ich genug – ich habe zu viel erlebt.“