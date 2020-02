Die letzten Nachrichten von Birgit H.

Vor sechs Jahren lernten sich Martin W. und Birgit H. in einer Single-Gruppe auf Facebook kennen. „Wer will mich treffen?“, schrieb Birgit. „Traust dich nie“, antwortete Martin W. Am nächsten Tag hatten sie ihr erstes Date.

Ab diesem Zeitpunkt waren die beiden ein Paar. Er liebte ihre offene, ehrliche Art, ihre Tierliebe. „Ihre Tiere waren ihr ein und alles. Sie hatte nie viel Geld. Aber ihre Katzen und Kaninchen hat sie immer versorgt“, sagt Martin W.

Doch neben den Höhen gab es auch sehr viele Tiefen. Denn Birgit H. traf auch andere Männer. Martin W. wusste immer Bescheid, betont er. „Natürlich hat mich das gestört. Aber ich habe sie geliebt, deshalb habe ich das geschluckt.“

Im Jahr 2016, so erinnert sich Martin W., sei Leopold W. ins Spiel gekommen. Einmal habe ihn Leopold W. gefragt: „Wie viel soll ich dir zahlen, damit du sie gehen lässt?“ Martin W. blieb bei ihr. Er ließ sich ein Tattoo am Unterarm mit ihrem Namen stechen. Ein weiteres hat er rechts am Hals: B & M. „Birgit hatte das gleiche. Nur bei ihr stand M & B“, erzählt Martin W.