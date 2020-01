Wienerin erdrosselt: Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Die Polizei meldete am Donnerstag, dass ein 37-jähriger Österreicher aus dem Bekanntenkreis des Opfers festgenommen wurde. Nachdem die 28-Jährige am Dienstagabend von ihrem Vater tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, konzentrierten sich die Ermittlungen der Kriminalisten hauptsächlich auf das Umfeld der jungen Frau.

Auf ihrem Facebook-Profil fiel auf, dass Birgit H. offenbar zwei Verehrer hatte, mit denen sie On-Off-Beziehungen pflegte. Beim Hauptverdächtigen dürfte es sich um einen der beiden Männer handeln. Ob aber Eifersucht das Motiv war, sagt der 37-jährige nicht.

Laut Polizei ist er nicht geständig. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler jedoch verdächtiges Material.

Die Leiche der 28-jährigen Birgit H. lag zum Zeitpunkt der Auffindung schon fünf Tage in der Wohnung. Der Täter soll sie mit bloßen Händen erwürgt haben.