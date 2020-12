4.000 Polizisten im Einsatz: Silvester im Zeichen des Babyelefanten

Keine Partys in der Wohnung

Ein Problem bleiben Partys in privaten Haushalten. „Da wir damit rechnen, dass sich die Menschen weitestgehend an die Maßnahmen halten und der öffentliche Raum somit leer bleibt, wird sich das Einsatzgeschehen mehr in den Privatbereich verlagern“, sagt etwa ein Sprecher der Wiener Polizei. Kontrollen der Covid-Maßnahmenverordnung sind dort aber nicht vorgesehen.