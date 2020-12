Unterschätzte Gefahr zu Silvester

In den vergangenen 30 Jahren starben laut Statistik Austria insgesamt 21 Menschen durch Explosionen von Feuerwerkskörpern. Von 2000 bis 2019 gab es in ganz Österreich elf Tote, der bisher letzte in Oberösterreich starb 2019 in Eberschwang. Alle Opfer waren erwachsene Männer oder Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. 98 Prozent der im Krankenhaus behandelten Verletzten sind Männer, Frauen sind ganz selten betroffen. Meist sind diese Opfer von „im Spaß“ geworfenen Knallkörpern. „Speziell den jungen Männern fehlt es oft am Gefahrenbewusstsein und korrektem Wissen über den Umgang mit pyrotechnischen Produkten. Und meist ist Alkoholkonsum an den Unglücken mitbeteiligt, die mit Brand- und Splitterwunden, Kopf- und Augenverletzungen bis zu Amputationen von Fingern oder Händen enden“, sagt der für das Innviertel zuständige Leitende Notarzt Thomas Meindl (56) vom Klinikum Schärding.