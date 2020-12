Impfplan: Stich-Tage für Österreich

Warum wird erst Mitte Jänner weitergeimpft?

Weil der Impfstoff von BioNTech/Pfizer bei minus 70 Grad gekühlt werden muss und daher eine logistische Herausforderung darstellt. Um die Kühlkette nicht zu unterbrechen, wird der Impfstoff erst aufgetaut und via 17 österreichweiter Impfzentren an die Alten- und Pflegeheime geliefert – und das dauert. Der zweite und dritte Impfstoff müssen nicht tiefgekühlt werden und sind deshalb leichter zu transportieren und unkomplizierter in der Handhabung. Jeder, der möchte, werde in Österreich jedenfalls geimpft werden können, sagt Anschober. „Es ist nicht eine Frage der Menge, sondern des Zeitpunkts.“