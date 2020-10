27-Jährige in Wien erwürgt: Lebenslange Haft

Es war eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung, die Birgit H. pflegte. Wobei Leopold W. schon am ersten Prozesstag erklärte: „Liebe war es für mich nicht.“

Am Abend des 23. Jänner brachte sie ihr Freund Martin W. nach Hause in ihre Wohnung in der Arnoldgasse in Wien-Floridsdorf. Doch wenig später ging Birgit H. noch einmal weg – mit Leopold W. Gemeinsam tranken die beiden in einer Shisha-Bar. Dann gingen sie zurück in die Wohnung. Wenig später war Birgit H. tot. Erwürgt.