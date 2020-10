Mordprozess: "Sie ist eine niedrige Frau. Sie muss respektvoll sein“

Er war Polizist in Afghanistan, war in der Anti-Terror-Einheit, kämpfte gegen den "Islamischen Staat" (IS). „Sie wissen, wie Sie kämpfen“, stellt Richter Andreas Böhm am Freitag im Landesgericht für Strafsachen in Wien fest. Doch genau dieser Kämpfer erklärt Freitagfrüh gestenreich, wie schlecht ihn seine Frau behandelt habe. „Sie hat mich geschlagen“, beklagt er.

Am 27. November des Vorjahres griff er laut Anklage in der Wohnung in der Katharinengasse in Wien-Favoriten zum Messer und stach vor den Kindern 26 Mal auf sie ein. „Nicht schuldig“, erklärt er dem Richter. „Gott hat es getan.“