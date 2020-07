Als Birgit H. Nachrichten verschickte, war sie bereits tot

Birgit H. liebte das Leben. Sie liebte ihre Haustiere, sie liebte das Tanzen. Sie liebte zwei Männer.

Einer davon soll die 28-Jährige am 22. Jänner in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse in Wien-Floridsdorf erwürgt haben. Der 37-jährige Leopold W. sitzt in U-Haft. Am 13. August muss er sich im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen Mordes verantworten. „Ich war es nicht“, beteuert er. „Ich kann nicht etwas zugeben, das ich nicht getan habe.“ Doch es sind viele Indizien, die den arbeitslosen Elektrotechniker belasten.