Hat die Polizei ein Gewaltproblem?

Doch man muss auch die andere Seite sehen. Viele Beamte fühlen sich aufgrund von Videos vorverurteilt. In derartigen Filmen können wichtige Szenen fehlen, oft gibt es keine Vorgeschichte in den Videos. Das schweißt eine Truppe auch zusammen. Und man darf auch nicht vergessen, dass 1.000 Polizisten pro Jahr bei Einsätzen verletzt werden. Eine Festnahme ist nun einmal kein Kindergeburtstag. Das Anlegen von Handschellen beispielsweise ist nicht so einfach, wie manche glauben wollen.

Unter dem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wurden viele sinnvolle Projekte zu Menschenrechten außerdem gestoppt oder zumindest gebremst. Auch wurde den Beamten vermittelt, das Innenministerium stünde hinter ihnen, egal was auch immer passiert. Es mag vielleicht kein Zufall sein, dass der Vorfall in Favoriten in Kickls Amtszeit fällt.

Ein weiterer Punkt ist, dass betroffenen Beamten so gut wie nie Konsequenzen drohen. Eine Entlassung gibt es alle zehn Jahre einmal. Vielleicht fünf Mal pro Jahr kommt es zu Geldstrafen. Und das bei über 1.000 Anzeigen pro Jahr.