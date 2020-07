Tschetschenen verprügelt? Acht Polizisten suspendiert

Laut gut informierten Polizeikreisen soll der Tschetschene entsprechende Vorwürfe erhoben haben, doch wurde ihm zunächst nicht geglaubt. Die betroffenen Beamten zeigten ihn deshalb sogar wegen Verleumdung an, bei der Einvernahme dazu soll er plötzlich das Beweisvideo präsentiert haben. Justiz und Polizei reagierten sofort mit den Suspendierungen.

Das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) hat Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die Beamten stammen alle vom Stadtpolizeikommando Favoriten. Ausgerechnet in diesem Bezirk ist am morgigen Freitag in der Früh ein Besuchstermin mit Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei der Polizei geplant, dieser möchte sich ein Bild vom Brennpunkt Favoriten machen.