Corona hat Österreichern die Zuversicht genommen; mutiertes Virus in Südkorea nachgewiesen

Am Tag des Starts der europaweiten Impfkampagne ist die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien wieder leicht gestiegen. Am Sonntag haben die Behörden von 305 Personen berichtet, die neu an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es 261 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 71.925.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sank am Sonntag von 10.407 auf 8.913 bei 59.879 durchgeführten Tests. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten fiel von 23.780 auf 23.571, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen verringerte sich von 2.617 auf 2.580. Insgesamt befinden sich 555.609 Personen in Italien in Heimquarantäne.