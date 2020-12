CoV-Ampel: Wien will wieder "orange" werden und ruft zum Testen auf

Feiertagstests von über 66.000 WienerInnen genutzt

Seit 18. Dezember nutzten 66.968 WienerInnen das kostenlose Angebot für Corona-Feiertagstests. Den bisher größten Andrang wickelte die Stadt Wien am 23. und am 24. Dezember ab. Alleine an diesen beiden Tagen haben 30.824 Personen einen Antigen-Schnelltest gemacht.

Bis inklusive 7. Jänner 2021 haben 105.590 Menschen bereits einen Termin gebucht. Auch in den 20 Schnupfen-Checkboxen in Wien war viel los. Insgesamt nutzten seit 18. Dezember 12.396 WienerInnen diese Abklärungsmöglichkeit. 85 Antigen-Schnelltests schlugen positiv an und wurden mit dem Wiener Gurgeltest nachgetestet.

Im Zeitraum von 18. Dezember 2020 bis inklusive 24. Dezember 2020 schlugen von 66.968 durchgeführten Antigen-Schnelltests 127 positiv an und wurden mit dem Wiener Gurgeltest nachgetestet. Inklusive der behördlichen PCR-Testungen fanden in Wien von 18. Dezember bis inklusive 24. Dezember 2020 genau 121.048 Testungen statt. Das macht durchschnittlich 17.293 Tests pro Tag aus - ein historischer Höchstwert in der Bundeshauptstadt.