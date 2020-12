Corona-Ampel: Wien könnte wieder auf "Orange" gestellt werden

In der Weihnachtswoche tagt die Ampelkommission schon am Dienstag, nicht am Donnerstag. Öffentlich wird das Ergebnis der Sitzung heute, Dienstag, am Abend. Dem KURIER liegt das Arbeitsdokument aus der Kommission vor.

Und das zeigt durchaus spannende Zahlen.

Denn Wien könnte als erstes Bundesland nach der österreichweiten Rotschaltung demnach wieder zurück auf "Orange" gestuft werden. Basis dafür sind die Corona-Infektionszahlen, konkret die sogenannten risikoadjustierten Fallzahlen. Dieser Wert wird aus verschiedenen Faktoren berechnet: den rohen Fallzahlen, der Anzahl der durchgeführten Tests, der Aufklärungsrate beim Contact Tracing, dem Altersschnitt der Infizierten. Und in Wien liegt dieser Wert wieder unter 100, genau auf 97,2.

Noch bessere risikoadjustierte Fallzahlen weisen sonst nur die niederösterreichischen Bezirke Mistelbach (96,0) und Hollabrunn (70,4) auf. In der Vorwoche lagen sie noch bei einem Wert über 100.

Theoretisch könnten diese Bezirke - und Wien als erstes Bundesland - von der Ampel-Kommission wieder von "Rot" auf "Orange" gestuft werden. In der Praxis wird das aber nicht erfolgen: Denn für eine bessere Ampelschaltung müssen die Zahlen über mehrere Wochen hinweg wieder unter 100 liegen.

Zum Vergleich: In der Steiermark, in Oberösterreich und in Salzburg liegt dieser Wert bei jeweils bei über 300, in Kärnten sogar bei knapp 423.