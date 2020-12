1.592 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am letzten Montag im Jahr gibt es 1.592 neue Covid-19-Infektionen. Österreich bewegt sich damit weiterhin auf unter 2.000 neuen Infektionen pro Tag. Eine drastische Abminderung bleibt aber weiterhin aus.

Die Zahl der Todesfälle ist unterdessen gestiegen. Insgesamt gibt es 50 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In Summe sind in Österreich bisher 5.931 Menschen an oder mit der Virusinfektion gestorben. Derzeit laborieren 20.785 an einer Infektion.