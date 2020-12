Ganz Europa startet mit Impfaktion - mit unterschiedlichen Akzenten

Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes in Europa legte die EU den Start der Immunisierung für den 27. Dezember fest. Doch in einem Seniorenheim in Deutschland hatte man es besonders eilig: In der Einrichtung in Halberstadt in Sachsen-Anhalt waren bereits am Samstag die ersten Bewohner und Mitarbeiter geimpft worden. Als Allererste wurde die 101-jährige Edith Kwoizalla "gepiekst", ebenso rund 40 der 59 Bewohnerinnen und Bewohner. Von den rund 40 Mitarbeitern wollten sich zehn spritzen lassen.

Zwei von drei Deutschen wollen sich impfen lassen

Am Sonntag ging es dann in der gesamten Bundesrepublik los. Zunächst werden die vorhandenen knapp 10.000 Dosen verimpft. Wobei die Nachfrage weit größer ist: Rund zwei Drittel der Deutschen wollen sich impfen lassen. Wie überall kommen zuerst ältere Menschen und das medizinische sowie Pflege-Personal zum Zug.

Auch Ungarn war vorgeprescht

Auch Ungarn war bereits am Samstag vorgeprescht: Ärzte und Pfleger eines Budapester Krankenhauses erhielten die ersten Impfungen mit dem Vakzin. Als Erste bekam Oberärztin Adrienne Kertesz die Impfung. Sie habe lange auf diesen Augenblick gewartet, sagte sie dem staatlichen Fernsehsender M1. Die Impfung ermögliche es ihr nun, in Sicherheit weiterzuarbeiten. Als Leiterin der Abteilung für Infektionskontrolle hat sie hauptsächlich mit Covid-19-Patienten zu tun.

"Vakzin gibt Hoffnung"

In Tschechien war der 66-jährige Regierungschef Andrej Babis einer der Ersten, die sich impfen ließen. Zwar hatte er sich zuvor wegen einer frühen Krankheit zurückhaltend zu der Impfung geäußert hatte, doch letztendlich wollte er mit dem Schritt ein Signal an die Öffentlichkeit geben: „Dieses Jahr war das schlimmste in der Geschichte. Viele unsere Mitbürger sind an Covid-19 gestorben. Das Vakzin gibt Hoffnung, dass wir zu einem normalen Leben zurückkehren." Babis gehört damit zu den ersten geimpften Regierungschefs.