Disziplinierter Start in den Skiwinter: Lokalaugenschein in Tirol

Die Tourengeher sind bereits Richtung Berg unterwegs, als die ersten Pistenskifahrer in der Axamer Lizum eintrudeln – einem der Hausskigebiete im Ballungsraum von Innsbruck. Die Tiroler Landeshauptstadt ist keine halbe Autostunde entfernt.

An den Liftkassen ist zunächst Geduld gefragt. Aber nur, weil das Personal am ersten Tag der Saison noch nicht ganz firm mit dem Computersystem ist. Schlangen bilden sich dennoch keine, denn ein Massenansturm ist nicht in Sicht. Und damit gibt es an diesem Weihnachtstag auch keine Gefahr von dichtem Gedränge beim Ticketkauf.

Derartige Bilder vom Saisonauftakt einiger Gletscherskigebiete im Herbst, bei denen viele Gäste weder Babyelefanten-Abstände einhielten, noch Mund-Nasen-Schutz trugen, hatte der Branche massive Kritik eingebracht.