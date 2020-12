Impfung "große Erleichterung" für Infektiologe Wenisch

Am Sonntag hat sich der Leiter der Infektiologie an der Klinik Favoriten in Wien, Christoph Wenisch, als einer der ersten gegen Corona impfen lassen. Er sei dankbar, sagt Wenisch dazu im Ö1-Morgenjournal: "Für mich ist es eine große Erleichterung gewesen, dass eine Impfung so schnell möglich war."

Wie groß ist die Hoffnung, dass die Impfung zu einer Entlastung in seiner Abteilung und zu weniger schweren Fälle führt?

Für Wenisch ist die Hoffnung groß: "Wenn man da mittut, dann wird das passieren, was immer bei einer hoch effektiven Impfung passiert: Die Anzahl der Infektionen geht zurück und damit auch die Anzahl der schweren Fälle, die ins Krankenhaus kommen müssen oder sogar auf die Intensivstationen." Und: "Die Impfung kann nur wirken. Das ist mathematisch berechenbar und erwartbar, dass wir das hinbekommen, sofern die Bevölkerung mittut." In dieser Hinsicht sei er guter Hoffnung: "Wenn die Aufklärung funktioniert und gesehen wird, dass es effektiv ist, werden viele mitmachen."