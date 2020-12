Covid-Impfstart in Österreich: "Der Anfang vom Sieg gegen die Pandemie"

Kurz nach neun Uhr sonntagmorgens wurden an der Spezialambulanz für Impfungen, Reise- und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien die ersten fünf Österreicher mit dem Pfizer BioNTech-Impfstoff immunisiert. Die Pensionistin (und Ur-Großmutter) Theresia Hofer war die erste Österreicherin, die am Sonntag gegen das Coronavirus geimpft wurde. Professorin Ursula Wiedermann-Schmidt, die Vorsitzende der österreichischen Impfkommission, injizierte der Dame und vier weiteren Patienten je eine Dosis des ersten in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer.

„Es hat gar nicht wehgetan“, sagte Frau Hofer. Und dass sie sich freue, bald wieder ein gewisses Maß an Normalität erleben und ihre Enkel und Urenkel sehen zu können. „Das ist ein historischer Tag“, würdigte Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der anschließenden Pressekonferenz vor allem die wissenschaftliche Leistung, in so kurzer Zeit einen hochwirksamen Impfstoff zu entwickeln und zu produzieren. „Die Impfung ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie“, sagte Kurz, das Vakzin sei ein „Gamechanger“.

10.000 Impfdosen für 5.000 Österreicher (zur vollen Wirksamkeit sind zwei Impfdosen innerhalb von drei Wochen nötig) wurden am Wochenende angeliefert und seit Sonntag verimpft. In die Breite geht das Impfprogramm mit den größeren Lieferungen aber erst nach dem Jahreswechsel. Dann werden zuerst die Hochrisikogruppen immunisiert, also Menschen über 80 mit einem Fokus auf Pflegeheimen. Danach ältere Menschen und Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur, und erst in der dritten Phase alle anderen Österreicher, sofern sie das wollen. Kurz und Gesundheitsminister Anschober betonten einmal mehr, dass die Impfung freiwillig ist.

Nach den ersten fünf medienöffentlichen Impfungen starteten weitere in allen Bundesländern – außer in Kärnten.