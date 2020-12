Erste Skigebiete schließen wegen Ansturm für weitere Gäste

Nachdem am 24. Dezember die Öffnung von Österreichs Skigebieten aufgrund schlechten Wetters gedämpft verlief, zeigte sich am Sonntagvormittag insbesondere in der Steiermark ein gänzlich anderes Bild. Um 10 Uhr warnte die Polizei bereits via Twitter: "In Fahrtrichtung Haus bzw. Schladming gibt es derzeit aufgrund des Zustromes in die Schigebiete Stau auf allen Zufahrtsstraßen."

Kurz darauf wurde bereits vermeldet, dass am Hauser Kaibling - Teil der 4-Berge Skischaukel um Schladming - die Kapazitätsgrenze bereits erreicht ist und der Betreiber das Skigebiet für weitere Gäste geschlossen wurde.