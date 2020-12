"Bild" wettert gegen österreichische Skigebiete: "Kaum ein Zentimeter Abstand"

Das deutsche Massenmedium berichtete unter anderem über den Andrang gestern in den niederösterreichischen Skigebieten mit den einhergehenden Verkehrsproblemen. Dann heißt es: "Am Sonntag ging das Chaos andernorts weiter: Auf Webcam-Bildern von der Weltcuparena Zauchensee nahe Salzburg sind Menschenmassen an der Gondelstation zu sehen. Die Ausflügler drängten sich dicht an dicht."

Aktuell können keine deutschen Touristen zum Skifahren nach Österreich kommen, die Hotellerie ist ohnehin geschlossen.

Kritik kommt von der Bild auch an der Situation in den Schweizer Skigebieten, wo unter anderem hunderte britische Touristen über Nacht aus der Quarantäne verschwunden sind - mehr dazu hier: