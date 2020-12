Maßnahmen gegen impfverweigernde Ärzte? Heftige Debatte in Italien

Sportsminister Vincenzo Spadafora fordert die Einführung einer Impfpflicht für alle Athleten, die sich im kommenden Jahr an den Olympischen Sommerspielen in Tokio beteiligen werden. „Die ganze Sportwelt soll die Anti-Covid-Impfkampagne unterstützen, Sportler sollten ein Vorbild sein und sich alle impfen lassen“, so der Minister.

In Italien, dem ersten europäischen Land, in dem die Coronavirus-Pandemie im Februar ausgebrochen ist, wird über eine Corona-Impfpflicht heftig diskutiert. Die Regierung in Rom hat zwar versichert, dass sie den Italienern Impffreiheit garantieren will, sollten sich jedoch wenige Personen zur Impfung melden, wird eine Impfpflicht für Beamte, Lehrer und das Gesundheitspersonal nicht ausgeschlossen.

„Sollten in den nächsten Monaten nicht drei Viertel der Bevölkerung geimpft werden, müssten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, zu denen auch eine Impfpflicht zählt“, sagte Paolo Sileri. Agostino Miozzo - Koordinator des wissenschaftlichen Komitees CTS, das die Regierung bei der Ergreifung der Anti-Covid-Maßnahmen berät - sprach sich für eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal, sowie für alle Mitarbeiter von Krankenhäusern und Seniorenheimen aus. „In einem Krankenhaus darf es keine Zweifel geben. Wer in einem Spital arbeitet, muss geimpft sein“, meinte Miozzo. Dasselbe müsse für das Personal im Gesundheitswesen gelten.