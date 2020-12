Johannas Fest: Silvester auf italienisch

Sie haben Geschmack – sowohl was die Kulinarik, als auch alle rein optischen Belange betrifft. Sie sind mobil und stecken ihre Umgebung mit guter Laune an. Zu Festen, an denen diese Gemütsverfassung fast eingefordert wird, ist das eine Grundzutat fürs Gelingen. Die Rede ist von den ItalienerInnen, die uns heuer zu Silvester sehr fehlen werden. Zur Jahreswende kamen sie in der Vergangenheit schließlich in Scharen, und in der Innenstadt war ihr wunderbar melodisches Idiom fast so häufig zu vernehmen wie der in der Bundeshauptstadt ansässige Wiener Schmäh.

Meine älteste Schwester Madeleine hatte ein ganzes Jahrzehnt in Mailand gelebt und gearbeitet. Dort lernte sie viel über die Leichtigkeit des Seins und knüpfte enge Freundschaftsbande. Ein Jahr nach ihrer Heimkehr rückte eine achtköpfige Invasion nach dem letzten Schrei gekleideter Damen und Herren aus der mondänen Modemetropole bei uns an, um in der Walzermetropole ins neue Jahr hinein zu tanzen. Bewaffnet mit Schlafsäcken bezog die Truppe Matte an Matte unseren Salon. Was für eine Belagerung durch eine Besatzungsmacht, deren schärfste Waffe eindeutig ihr Charme war: Sie interessierten sich für jeden von uns, fanden alles bellissimo, stupendo und optimo (wunderschön, ausgezeichnet und optimal) und kommentierten ihren Aufenthalt mit „che benessere (was für ein Wohlsein)!“

Am Vormittag des 31. 12. waren sie natürlich in Wiens Innenstadt und beteiligten sich voll engagiert am Mitternachts-Quadrille-Training, das die Tanzschule Elmayer gratis am Graben gab. Was für ein herzerwärmendes Spektakel!

Heimgekehrt in ihre jugendherbergeartige Unterkunft bei uns begann das große kollektive Kochen; kochen für das opulente Dinner am Abend, die „Cenone di Capodanno“.