Johannas Fest: Gesundheit oder Weihnachtsfest?

Gestern erhielt ich ihre Mail: „Vorfreudig vertagen wir unsere Weihnachtsjause um sechs Monate auf Juni 2021“, schrieb die Gute. – Na, das ist wirklich weit vorausschauend!

Vor zwei Monaten dachten mein Mann und ich noch an eine größere Adventeinladung bei uns daheim. Während ich Lichterketten zwischen die Fenster hänge, mache ich mir nun Gedanken darüber, ob am 24. 12. wohl noch irgendetwas im engsten Familienkreis gehen wird. Oder wird Lockdown statt Lametta auf dem Programm stehen?

In Zeiten der Pandemie sei ein kreativer Umgang mit dem Weihnachtsfest angebracht, lese ich in der Zeitung Die Welt. In einem Interview meint der deutsche Resilienzforscher Klaus Lieb, dass man zum Beispiel per Video zusammenkommen, dasselbe kochen und dann gleichzeitig essen und trinken, oder das Treffen am Heiligen Abend bei Gefahr in Verzug verschieben könne, wie Hochzeiten auch.

Schließlich würden die meisten Menschen auf die Frage, was ihnen im Leben am wichtigsten sei, „Gesundheit“ und nicht „das Weihnachtsfest“ antworten. – Stimmt natürlich, auch wenn das derzeit nicht besonders fröhlich stimmt.