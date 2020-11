Johannas Fest: Unsittliche Anträge

Umgekehrt haben mein Mann und ich gestern Abend besprochen, mit wem wir uns denn eigentlich völlig bedenkenlos gemeinsam an eine Tafel setzen würden.

Unsicher waren wir uns bei all jenen Freunden, die entweder schulpflichtige Kinder haben, oder Ärzte, Rechtsanwälte, Physio- oder Psychotherapeuten sind, die noch nicht auf Zoom-Behandlung umgestellt haben, sondern ihre Klientel persönlich treffen.

Um die Leute zu zählen, die bei uns auf die Liste der „Triple-A-Gäste“, wie wir sie in Anlehnung an die bei Banken üblichen Bonitätseinstufung genannt haben, kommen, brauchen wir maximal zwei Hände. Elke und Marietta betrachten wir als Vollkasko-Tischgesellschaft.

Gemeinsam darben, oder einsam völlern? Wir beschließen, die Schätze in der Tiefkühltruhe in sichereren Zeiten zu konsumieren, und entscheiden uns für eine Woche mit fast nichts am Teller aber in anregender Gesellschaft der beiden Damen. Fasten kann hart sein, Sozialaskese auch.