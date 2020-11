Johannas Fest: Das letzte Abendmahl

Als Hors d’oeuvre genossen wir eine Thunfisch- und eine Garnelen-Rolle. Julian und mein Mann teilten sich das Peking-Enten-Menü. Ein höchst aufwendiges Gericht: Zuerst wird die Ente mit 16 Gewürzen mehrere Stunden lang gebeizt, erneut mariniert, im Ofen gegrillt und dann mit heißem Öl übergossen. Die Haut war zum Krachen knusprig, das Fleisch kam zartrosa zu Tisch. Dann war Handarbeit der Gäste angesagt: Hauchdünne Reisfladen waren mit Gurken-, Lauch- und Mangostreifen sowie Entenstücken zu belegen und einzurollen, ehe sie mit den Fingern gegessen wurden.

Ich bestellte knusprige Ente und Christoph Spareribs.

Obwohl wir alle vier keine „Süßen“ sind, orderten wir an diesem Abend auch noch Desserts. Der kleine Verdauungsspaziergang mit unserem Hund entlang der Donau war wie ein Traum. Der Mond tauchte die Quais und das im ausgehenden Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Otto-Wagner-Gebäude in ein mystisches Licht. Vor uns lag ein Hausboot und die beiden Löwen an den Brückenenden über dem Nussdorfer Wehr blickten majestätisch auf uns herab. Mit viel Fantasie konnte man sich vorgaukeln, in Venedig zu sein. Christoph und Julian wollten uns noch zu einem Abstecher in die Innenstadt überreden, wozu wir aber einerseits zu müde und andererseits auch zu risikoscheu waren, Stichwort „Kontaktzahlen“.

Wir zückten die Handys, um Erinnerungsfotos zu machen. Da trudelten die ersten Horrormeldungen ein. Unsere beiden Freunde, die in unmittelbarer Nähe des zutiefst erschütternden Geschehens wohnen, kamen in dieser Nacht nicht mehr nach Hause. Sie mieteten ein Hotelzimmer in der Nähe des Naschmarkts, wohin sie auf einen Digestif gefahren waren. In unserer Wohnung angelangt, schalteten wir sofort die Nachrichten ein und erst da wurde uns das Ausmaß der Tragödie bewusst. Und dass wir einen Schutzengel hatten: Das Stammlokal unserer Freunde, in das wir ursprünglich gehen wollten, befindet sich in der direkten Schusslinie des Terroristen.