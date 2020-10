Johannas Fest: Einladungen und Risiken

Also gleich vorweg das Eingeständnis meines Versagens: Der vor 21 Tagen an dieser Stelle publizierte Plan, unseren Cocker-Spaniel zum Pilze-Suchhund auszubilden, ist kläglich gescheitert. Vergangenes Wochenende haben wir wieder einmal eine Wald-Inspektion vorgenommen.

Das Resultat unserer Jagd auf die essbaren Hutträger war eine astreine Niederlage: Gefunden haben wir nichts außer ein paar Flaschenboviste, mehrere Hallimasche und Schopftintlinge.

Mein Freund Alexander, selbst ein großer Hundeliebhaber und -kenner, erklärt mir, warum das „Such den Pilz!“-Indoortraining mit unserem vierpfötigen Familienmitglied zwar in der Wohnung, nicht aber in der Natur funktioniert. „Der ganze Waldboden riecht nach Pilzen. Ein Hund kann daher selbst mit seiner superfeinen Schnupper- nase nicht spezifische Düfte wie jenen der gewünschten Steinpilze, Eierschwammerln, oder Birkenröhrlinge differenzieren. Trüffel hingegen hätten einen so intensiven und unverkennbaren Duft, dass ein auf deren Auffindung trainierter Fellgefährte sie unter allen übrigen olfaktorischen Eindrücken herausdestilliert.

Während wir uns unterhielten, kam eine WhatsApp- Meldung herein: „Der Wald ist voller Parasole!“ meldete mein Freund Christoph. „Schön für Dich!“ funke ich etwas neidig zurück. Christoph schickt Anschauungsmaterial nach: ein halber Esstisch voller knackiger Riesenschirmpilze und die Essenseinladung für Montagabend. – Jubel!

Während wir an der Küchenbar saßen und unserem Gastgeber bei der Zubereitung des Festmahls zusahen, brachte Christoph ein interessantes Thema auf: potenzielle Gefahren bei Einladungen.

„Jemanden zu Gast laden, heißt, für sein Glück sorgen, solange er unter unserem Dache weilt“, definierte der französische Gastrosoph Jean-Anthèlme Brillat-Savarin 1826. Gäste, die eine Einladung im privaten Rahmen annehmen, vertrauen darauf, dass der Gastgeber ihnen Gutes widerfahren lassen will – auf kulinarischer ebenso wie auf atmosphärischer und gesellschaftlicher Ebene.