Johannas Fest: Mahlzeiten bilden Gemeinschaften

– Urban Farming. Lebensmittel aus der Region sind eine Antwort auf die zunehmende Globalisierung und Anonymisierung unserer Nahrung. Dahinter steckt auch der Wunsch, die Lieferwege der Lebensmittel und Getränke, die auf unseren Tischen landen, drastisch zu verkürzen und so einen Beitrag zur Reduktion der -Emissionen zu leisten.

– Zero Waste. Das Umweltbewusstsein wächst und mit ihm das Bemühen, unnötige Verpackungen zu vermeiden. Darüber hinaus macht die ganzheitliche Verwertung von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln – Stichwort „from Nose to Tail“ und „from Leaf to Root“ Schule.

– Meet Food. Das Bedürfnis, seine Lebensmittel nicht nur zu verbrauchen, sondern auch zu erleben, wächst. Nach der Entfremdung zwischen Produzierenden und Konsumierenden zieht es die Menschen an die Original-Schauplätze, dorthin wo ihre Lebensmittel herkommen. Sie wollen die Produzierenden kennenlernen, schauen, riechen, ausprobieren und mehr über die Herstellung und Verarbeitungsschritte erfahren.

– Meet People. Community-Table-Projekte, das sind kulinarische Veranstaltungen an ungewöhnlichen Austragungsorten (also nicht im Restaurant), bei denen Gäste, die einander großteils nicht kennen, an einer langen Tafel sitzen. Das Versammeln von Produkten, Handwerk und Menschen zeigt die sozial-kommunikative Bedeutung von Essen auf.

Mit anderen Menschen eine Mahlzeit einzunehmen, ist immer mit Kommunikation verbunden.

Miteinander zu essen und zu reden steigert den Genuss und verbindet. Und das ist wohl gerade in unserer digitalisierten Welt mit ihrer zur Versingelung neigenden Gesellschaft ein menschliches Grundbedürfnis!