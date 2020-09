Johannas Fest: Das Geburtstagsfest - ein Albtraum

Wir hatten alles penibel geplant: wer kommen sollte; wie viele wir einladen konnten, ohne gegen die aktuellen Empfehlungen (oder sind es doch Verordnungen?) für private Einladungen zu verstoßen; was wir auf den Menüplan setzen wollen und die Tischordnung für die Gäste. Diese entgegen unserer ursprünglichen Intention für das Nachgeburtstagsfest meines Mannes, nach der sich die zwölf Geladenen selbst am Buffet bedienen sollten und sich dort hätten niederlassen dürfen, wo gerade Platz war an den beiden gedeckten Tischen.

Nachdem wir in den vergangenen zwei Wochen ständig gehört haben, dass private Feiern weitaus gefährlicher sind, als Kino-, Theater- oder Opernbesuche, hielten wir uns an „Plan B“: genau festgelegte Essplätze mit Tischkärtchen. Ich rief unsere Gäste der Reihe nach an und stellte ihnen die auf den ersten Blick unverfängliche Frage, ob sie denn heuer Urlaub gemacht hätten und wenn ja wo. Im Plauderton stellte ich auch Erkundigungen nach deren jüngst praktiziertem Kulturleben und der Pflege ihrer Sozialkontakte an.

Rückkehrer vom Segelschiff in Kroatien wurden mit einem imaginären Persilschein versehen, wer sich in einem Club mit Animation und entsprechenden Gruppenspielchen oder gar -tänzen erholt hatte, wurde genauso aussortiert, wie Angehörige einer Risiko-Berufsgruppe und Eltern von Schulkindern.

Am Tag vor dem großen Abend machte ich einen Einkauf, bei dem ich mir selbst schon etwas blöd vorkam: Ich erwarb eines dieser berührungslosen digitalen Infrarot-Thermometer, mit denen sich fiebernde Gäste auf die Schnelle identifizieren lassen.