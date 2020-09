Johannas Fest: Ohrenschmaus und Gaumenfreuden

Der vergangene Sonntag war für mich ein echter Glückstag. Wir waren am Abend zu einem Fundraising-Dinner des Vereins „Freunde junger Künstlerinnen und Künstler“ in Salzburg eingeladen. Weil mein Mann schon vor Ort war, reiste ich mit unseren Freunden Monika und Georg von Wien aus an. Die beiden hatten meine Kolumne vom vergangenen Sonntag gelesen, in der ich empfohlen hatte, einer Einladung bei einem bisher nicht bekannten Gastgeber vorgesättigt zu folgen. „Wollen wir was essen gehen?“, fragte Monika nach rund 100 Kilometern. Neulich hätten sie ein Landgasthaus fernab der Autobahn in der nordöstlichsten Ortschaft der Eisenstraße entdeckt.

„Die haben eine herrliche Speisekarte mit regionalen Klassikern von mit Linsen gefüllten Topfentascherln mit Flusskrebsen, über geschmorte Kalbsbackerl mit Kohlrabi, Erbsen und Eierschwammerlschnitte, bis zu Mohnnudeln mit Marillenröster“, schwärmte sie. Das klang verlockend. Und schmeckte himmlisch: Die Haube von Gault Millau und die zwei Sterne von A la Carte haben sich die Herdkünstler vor Ort redlichst erkocht.

Weil das Wetter immer freundlicher wurde, je weiter wir Richtung Westen fuhren und wir noch eine Stunde Zeit hatten, schlug das Ehepaar einen Sprung in den Attersee vor. Was für ein unverhoffter Genuss, noch in dieses unvergleichlich türkis schimmernde Nass einzutauchen, vielleicht zum letzten Mal in diesem Sommer! Auf’s Feinste gelabt und erfrischt traten wir zur letzten Etappe Richtung Salzach-Metropole an.